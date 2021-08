Fußball : Regensburg übernimmt nach 3:0 in Kiel die Tabellenspitze

Der SSV Jahn Regensburg hat mit dem 3:0 (2:0) bei Holstein Kiel die Tabellenspitze der 2.

Kiel | Fußball-Bundesliga übernommen. Die Tore für die Gäste erzielten am Samstag Max Besuschkow (20. Minute), Benedikt Gimber (40.) und Julian Korb (58./Eigentor). Die Kieler haben nun ihre ersten drei Saisonspiele jeweils mit 0:3 verloren und stehen weiterhin punkt- und torlos am Tabellenende. Die Gastgeber fanden vor 3700 Zuschauern zunächst gut in die...

