Feste : Reeperbahn-Festival verzichtet „leider, leider“ auf 2G-Regel

2020 war das Reeperbahn-Festival Vorreiter in der Corona-Pandemie und probierte das Gefühl von coronagerechter Live-Musik aus. In diesem Jahr wären die Macher gern auch mit der 2G-Regel gestartet. Doch die Umsetzung ist vor allem in den kleinen Details noch zu kompliziert.

Hamburg | Das viertägige Reeperbahn-Festival wird entgegen der ersten Planungen neben geimpften und genesenen Besuchern nun doch auch lediglich auf Corona getestete Besucher reinlassen. „Wir werden leider, leider die Veranstaltung nicht nur für Geimpfte und Genesene umsetzen können“, sagte Festivalchef Alexander Schulz am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur...

