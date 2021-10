Abfall : Recyclinghöfe sollen digitaler werden: App geplant

Wer nur kurz zu einem der Hamburger Recyclinghöfe möchte, braucht in Stoßzeiten gute Nerven in langen Warteschlangen. Künftig könnten die Wartezeiten womöglich in einer App angezeigt werden.

Hamburg | Die Wartezeiten an den Hamburger Recyclinghöfen sollen in einigen Jahren in einer App oder im Internet einsehbar sein. Das sagte ein Sprecher der Stadtreinigung der Deutschen Presse-Agentur. Ein solches Projekt ist demnach noch nicht konkret in Planung, für die interne Auswertung gibt es aber bereits Kontaktschleifen vor allen Recyclinghöfen der Stadt...

