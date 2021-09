Kriminalität : Razzia in Hamburg wegen „Cum Ex“-Steuerdeals

Vor knapp einem Jahrzehnt schloss der Gesetzgeber eine Art Schlupfloch, auf dessen Basis sich Finanzakteure Steuern vom Staat hatten mehrfach erstatten lassen. Die Aufarbeitung des „Cum Ex“-Debakels dauert noch an - auch in der Hansestadt Hamburg.

Köln | Wegen strafbarer „Cum Ex“-Aktiengeschäfte ist es am Dienstag zu einer Razzia in Hamburg gekommen. Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegen drei Beschuldigte wegen des Anfangsverdachts auf Begünstigung hätten Ermittler Privaträume und Räumlichkeiten der Hamburger Finanzbehörden durchsucht, teilte die Staatsanwaltschaft in Köln mit. Die Behörde in de...

