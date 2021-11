Denkmäler : Rathaus der Hamburger Speicherstadt strahlt in neuem Licht

Das Rathaus der Hamburger Speicherstadt strahlt in neuem Licht: Am Montagabend wurde die Licht-Kunst an dem historischen Gebäude erstmals eingeschaltet, wie der Verein Licht-Kunst-Speicherstadt mitteilte.

Hamburg | Vor 20 Jahren hatte der Verein die Hamburger Speicherstadt erstmals aus ihrem „Schattendasein“ geholt und allabendlich ins „rechte Licht“ gerückt. Die Initiatoren stellten zudem ein 3-D-Modell der Speicherstadt vor, das einen Eindruck von den Plänen zur Vollendung des Gesamtkunstwerks Licht-Kunst-Speicherstadt vermitteln und gleichzeitig als innovativ...

