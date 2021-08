Kriminalität : Rapvideo-Dreh endet blutig: Mann mit Messer verletzt

Zwei Gruppen junger Männer sind im Hamburger Stadtteil Billstedt beim Dreh eines Rapvideos aneinandergeraten - dabei wurde eine Person mit einem Messer verletzt.

Hamburg | Die eine Gruppe sei am Freitagabend dazugekommen, als die andere gerade auf der U-Bahn-Brücke am Bahnhof Billstedt das Video drehte, sagte ein Sprecher des Lagezentrums Hamburg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es daraufhin zum Streit zwischen den beiden Lagern und ein Mann wurde in der Hüfte mit einem Messerstich verletzt. Er kam in ein Krankenhau...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.