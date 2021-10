Fußball : Rapp trotz Pokal-Aus: „Die Moral können wir mitnehmen“

Zwei Eigentore und hinten offen wie ein Scheunentor: Holstein Kiel konnte auch im DFB-Pokal nicht an die Erfolge der vergangenen Saison anknüpfen.

Kiel | Beim Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim setzte es eine bittere 1:5 (0:2)-Niederlage und damit das frühe Aus in der 2. Runde. „Auch wenn es sich dem Ergebnis nach komisch anhört, wir haben ein gutes Spiel gemacht“, sagte Joshua Mees am Dienstag nach dem K.o für den letztjährigen Pokal-Halbfinalisten und Relegationsteilnehmer. „Wenn wir am Anfang nicht ...

