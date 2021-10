Fußball : Rapp peilt Sieg bei Heimpremiere gegen Darmstadt an

Marcel Rapp schaut seiner Heimpremiere als Cheftrainer von Holstein Kiel in der 2.

Kiel | Fußball-Bundesliga mit Zuversicht entgegen. „Die Vorfreude bei mir ist riesig, alles hier kennen zu lernen. Das Wetter soll ja auch mitspielen, die Vorzeichen stehen also gut“, sagte der Coach des Tabellen-15. am Donnerstag. Dass in Darmstadt 98 am Samstag (13.30 Uhr/Sky) die „Torfabrik der Liga“ (24 Saisontreffer) im Holstein-Stadion aufkreuzt, schre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.