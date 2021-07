Unfälle : Radfahrerin von Lastwagen angefahren: Schwer verletzt

Eine Radfahrerin ist am Donnerstag im Hamburger Stadtteil Barmbek-Nord von einem Lastwagen angefahren und schwer verletzt worden.

Hamburg | Der 31-Jährige Fahrer des Sattelzuges habe an einer Kreuzung rechts abbiegen wollen, teilte ein Polizeisprecher mit. Als die Ampel auf Grün sprang, sei er beim Anfahren mit der Radfahrerin auf dem Radfahrstreifen zusammengestoßen. Die 55-Jährige stürzte und erlitt schwere Beinverletzungen. Sie sei in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebra...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.