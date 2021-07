Prozesse : Prozessbeginn nach Doppelmord in Hamburg-Bramfeld

Nach dem Fund von zwei toten Frauen in der Wohnung eines 29-Jährigen in Hamburg-Bramfeld beginnt am Dienstag (3. August) der Prozess gegen den Mann.

Hamburg | Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, Anfang Februar zuerst seine damalige 24 Jahre alte Lebensgefährtin und am 7. Februar seine Mutter (53) tödlich verletzt zu haben. Der Vorwurf lautet Totschlag sowie heimtückischer Mord, wie das Gericht am Mittwoch mitteilte. Die Anklage geht jedoch davon aus, dass der Beschuldigte die Taten aufgrund...

