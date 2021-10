Prozesse : Prozess um lebensgefährliche Schüsse: Opfer sagt aus

Eine 17-Jährige weist mehrere Annäherungsversuche eines jungen Mannes ab. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft schießt dieser deshalb auf die Mutter und den Bruder der Jugendlichen. Die Frau lag nach der Tat im Koma. Als Zeugin vor Gericht bricht sie in Tränen aus.

Hamburg | Im Prozess um beinahe tödliche Schüsse auf eine Frau in Hamburg-Wilhelmsburg hat das Opfer der Attacke ausgesagt. „Nach den Schüssen habe ich das Glaubensbekenntnis aufgesagt. Ich habe gemerkt, dass ich am Kopf getroffen wurde und dachte, ich würde sterben“, sagte die Frau am Dienstag vor dem Hamburger Landgericht. Ihr Leben habe sich seit der Tat zum...

