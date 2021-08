Prozesse : Prozess um gewaltsamen Tod eines Mannes beginnt

Wegen Verdacht des Totschlags muss sich ein 29-Jähriger heute vor dem Landgericht Itzehoe verantworten.

Itzehoe | Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, am 7. März in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) einen 25 Jahre alten Bekannten getötet zu haben. Der Angeklagte sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Für den Prozess sind 13 Verhandlungstage angesetzt. Früheren Angaben der Polizei zufolge wurde der Mann dabei beobachtet, wie er nach der Tat von einer Kanalfähre in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.