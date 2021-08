Kriminalität : Prozess um Rendsburger Frauenmorde beginnt in Kiel

Er soll zwei Frauen in Rendsburg ermordet haben. Erst nach der zweiten Tat schnappten die Handschellen zu. Jetzt startet der Prozess gegen den 41-Jährigen.

Kiel | Am Kieler Landgericht beginnt am Mittwoch (9.00 Uhr) der Prozess um die zwei Rendsburger Frauenmorde. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 41-jährigen Angeklagten vor, im August 2018 eine 26-Jährige aus Geesthacht und im September 2020 eine 40-Jährige aus Rendsburg getötet zu haben. In beiden Fällen soll der Mann „zur Befriedigung des Geschlechtstriebes, ...

