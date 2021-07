Kriminalität : Prozess um Morde an Prostituierten startet am 4. August

Ein Mann soll zur Befriedigung seines Sexualtriebs zwei Frauen ermordet haben. Die Ermittler kamen dem Tatverdächtigen aus Rendsburg erst nach dem zweiten Mord auf die Spur.

Kiel | Rund acht Monate nach der Festnahme eines Tatverdächtigen im Zusammenhang mit zwei Frauenmorden beginnt am 4. August am Kieler Landgericht der Prozess gegen den 41-Jährigen aus Rendsburg. Das Schwurgericht setzte zwölf Verhandlungstage an. Zur Hauptverhandlung sind über 20 Zeugen und mehrere Sachverständige geladen. Das Urteil in dem Indizienprozess w...

