Kriminalität : Prozess um Morde an Frauen gestartet: Angeklagter schweigt

Unter großem Medienandrang hat am Mittwoch am Kieler Landgericht der Prozess um zwei Frauenmorde in Rendsburg begonnen.

Kiel | Die Staatsanwältin warf dem 41-jährigen Angeklagten vor, im August 2018 eine 26-Jährige und im September 2020 eine 40-Jährige getötet zu haben. In beiden Fällen soll der Mann „zur Befriedigung des Geschlechtstriebes, aus Habgier und heimtückisch“ gehandelt haben. Beide Opfer wurden demnach an Händen und Füßen mit Klebeband gefesselt, bevor ihnen Pl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.