Prozesse : Prozess gegen elf Angeklagte wegen Kokain-Schmuggels

Drogen versteckt unter Bananen oder Holzkohle: Elf Angeklagte müssen sich von Dienstag an vor dem Hamburger Landgericht wegen bandenmäßigen Kokain-Schmuggels über den Hafen verantworten.

Hamburg | Ihnen wird vorgeworfen, in Seefracht-Containern verstecktes Kokain aus Kolumbien für den Weiterverkauf in Europa geschmuggelt zu haben, wie das Gericht am Freitag mitteilte. Die Angeklagten im Alter zwischen 32 und 55 Jahren sind nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft Teil einer international agierenden Bande (624 KLs 10/21). Insgesamt geht es den...

