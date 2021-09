Prozesse : Prozess gegen ehemalige Sekretärin im KZ Stutthof beginnt

Im Konzentrationslager Stutthof ermordeten die Nationalsozialisten während des Zweiten Weltkriegs Zehntausende Menschen. Mordtaten verjähren nicht, darum dauert die juristische Aufarbeitung an. Jetzt soll eine ehemalige Sekretärin in Itzehoe vor Gericht kommen.

Itzehoe | Eine ehemalige Sekretärin im deutschen Konzentrationslager Stutthof bei Danzig muss sich von Donnerstag an in einem Prozess vor dem Landgericht Itzehoe verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft der 96-Jährigen Beihilfe zum Mord in mehr als 11.000 Fällen vor. „Der Angeklagten wird zur Last gelegt, in ihrer Funktion als Stenotypistin und Schreibkraft i...

