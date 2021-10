Prozesse : Prozess gegen ehemalige KZ-Sekretärin

Beihilfe zum Mord an über 11.000 Menschen wird einer ehemaligen Sekretärin im KZ Stutthof vorgeworfen. Die 96 Jährige wollte sich dem Prozess entziehen, floh und verbrachte fünf Tage in Haft. Nun muss sie sich die Anklage anhören.

Itzehoe | In einem zweiten Anlauf soll heute (10.00 Uhr) der Prozess gegen eine ehemalige KZ-Sekretärin vor dem Landgericht Itzehoe beginnen. Der 96-jährigen Irmgard F. wird Beihilfe zum Mord in über 11.000 Fällen im Konzentrationslager Stutthof zur Last gelegt. Zum eigentlichen Prozessbeginn am 30. September war die Angeklagte nicht erschienen. Sie war nach An...

