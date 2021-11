Prozesse : Prozess gegen KZ-Sekretärin: Gericht will Historiker hören

Der Prozess gegen eine ehemalige KZ-Sekretärin vor dem Landgericht Itzehoe soll heute (10.00 Uhr) mit der Anhörung eines Historikers fortgesetzt werden.

Itzehoe | Der Sachverständige Stefan Hördler ist Spezialist für die Konzentrationslager der NS-Zeit. Die 96 Jahre alte Irmgard F. war nach Angaben der Staatsanwaltschaft Schreibkraft in der Kommandantur des KZ Stutthof bei Danzig. Die Anklage wirft ihr Beihilfe zum Mord in über 11.000 Fällen vor. Irmgard F. habe von Juni 1943 bis April 1945 in der Kommandantur ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.