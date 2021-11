Prozesse : Prozess gegen 24-jährige Syrien-Rückkehrerin beginnt

Vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht beginnt heute ein Prozess gegen eine junge Frau wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland.

Hamburg | Die Hamburger Generalstaatsanwaltschaft wirft der 24-jährigen deutsch-ghanaischen Staatsangehörigen vor, sich im September 2014 der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) in Syrien angeschlossen zu haben (Az. 3 St 1/21). Die gebürtige Hamburgerin lebte den Angaben zufolge mit ihrem inzwischen verstorbenen Ehemann in der IS-Hochburg Rakka. Die Te...

