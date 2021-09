Kriminalität : Prozess: Mann gesteht tödlichen Messerstich auf 16-Jährigen

Ein 20 Jahre alter Mann, der an Karfreitag in Flensburg einen 16-Jährigen erstochen haben soll, muss sich seit Montag am Landgericht Flensburg wegen Totschlags verantworten.

Flensburg | Der zur Tatzeit 19-jährige Deutsche soll den Jugendlichen laut Staatsanwaltschaft gegen 18.20 Uhr auf einer Aussichtsplattform in der Nähe der Duborgskolen nach einem Streit mit einem Küchenmesser ins Gesicht gestochen haben. Zuvor soll der 16-Jährige den Angeklagten am Kragen gepackt und mit einem Faustschlag in das Gesicht attackiert haben. Der Juge...

