Tarife : „Prozentlauf“: Beamtenbund macht vor Verhandlungen Druck

Kommende Woche gehen die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder in Potsdam in die zweite Runde. Der Beamtenbund hofft eine „anständige Einkommenserhöhung“ und die Übertragung des Ergebnisses auf die Beamten - und zeigt Flagge.

Hamburg | Mit einem sogenannten „Prozentlauf“ hat der Beamtenbund (dbb) auch in Hamburg vor der zweiten Tarifrunde im öffentlichen Dienst den Druck auf die Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) erhöht. Die Demonstration vor der Finanzbehörde von TdL-Vize, Finanzsenator Andreas Dressel (SPD), sei die größte der am Donnerstag in allen Landeshauptstädten veranstaltet...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.