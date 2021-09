Feste : Prototyp eines E-Tretbootes zur Gast auf der Kieler Woche

Ihr Design erinnert an ein kleines Motorboot. Doch im „Seacycler“ auf der Kieler Woche geht es auf dem Wasser auch mit Muskelkraft voran. Dort schippern auf der Förde derzeit auch Prototypen eines neuen E-Tretbootes.

Kiel | Zwei Prototypen eines Tretbootes mit Elektroantrieb sind in den kommenden Tagen auf der Kieler Woche zu sehen. Die 4,80 Meter langen Boote erreichten dank E-Motor mit bis zu 22 Kilowatt Leistung ein Tempo von bis zu 14 Knoten, sagte der Geschäftsführer der Firma Mermade, Steffen Ehlert, am Montag in Kiel. Das entspricht einer Geschwindigkeit von knapp...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.