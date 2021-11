Agrar : Produzenten: Preise für Weihnachtsbäume bleiben stabil

Vieles ist in diesem Jahr teurer geworden - doch für Weihnachtsbäume müssen Verbraucher nach Angaben der Produzenten zumeist nicht tiefer in die Tasche greifen.

Schmalfeld | Nordmanntannen in bester Qualität sollen wie im Vorjahr zwischen 20 und 27 Euro je Meter kosten, sagte der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Schleswig-Holsteinischer Weihnachtsbaumproduzenten, Jörg Engler, am Donnerstag in Schmalfeld. Blaufichten kosten demnach 12 bis 16 Euro je Meter. Auf dem Hof von Frank Schümann im Kreis Segeberg eröffnete di...

