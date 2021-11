Banken : Privatbanken nehmen HSH Nordbank in Einlagensicherung auf

Nach einer dreijährigen Übergangsphase nehmen Deutschlands Privatbanken die inzwischen privatisierte und umbenannte HSH Nordbank in ihre Einlagensicherung auf.

Berlin | Die Hamburg Commercial Bank (HCOB) wird zum 1. Januar 2022 ordentliches Mitglied im Bundesverband deutscher Banken (BdB) und wechselt zu diesem Zeitpunkt aus dem öffentlich-rechtlichen Lager in den Einlagensicherungsfonds der privaten Banken. Das beschloss der BdB-Vorstand nach Angaben des Verbandes am Montag bei einer Sitzung in Brüssel. „Die Aufn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.