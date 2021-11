Parteien : Prien will CDU-Bundesvize werden: Unterstützung von Günther

Ambitionierte Offensive aus dem Norden: Die Kieler Bildungsministerin Prien strebt den stellvertretenden Vorsitz der Bundes-CDU an. Von Regierungschef Günther bekommt sie Rückendeckung. Schleswig-Holstein mischt auch in anderen Parteien in der Bundesspitze kräftig mit.

Berlin | Die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien will als stellvertretende CDU-Chefin zur Erneuerung der Partei nach dem historischen Desaster bei der Bundestagswahl beitragen. „Ich will meine Erfahrungen und Perspektiven gerne in das neue CDU-Präsidium einbringen. Deswegen werde ich auf dem Parteitag als stellvertretende Parteivorsitzende k...

