Schulen : Prien: Corona-Tests für Schüler weiterhin kostenlos

Die Schüler in Schleswig-Holstein können in den am Montag startenden Ferien die Corona-Tests an Schulen durch Tests zu Hause und eine „qualifizierte Selbstauskunft“ ersetzen.

Kiel | Die Schüler in Schleswig-Holstein können in den am Montag startenden Ferien die Corona-Tests an Schulen durch Tests zu Hause und eine „qualifizierte Selbstauskunft“ ersetzen. Darauf hat Bildungsministerin Karin Prien am Freitag hingewiesen. „Dadurch gelten die Kinder und Jugendlichen weiterhin als getestet und können so Kultur- und Freizeitangebote nu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.