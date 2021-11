Agrar : Preise für Weihnachtsbäume im Norden bleiben stabil

Für viele Menschen in Deutschland gehört zu Weihnachten ein festlich geschmückter Tannenbaum ins Wohnzimmer. Die Preise sollen trotz hoher Inflation stabil bleiben. Wer Wert auf Ökologie legt, findet Alternativen zum konventionell erzeugten Baum.

Schmalfeld | Zum Start der Weihnachtbaumsaison haben die Produzenten stabile Preise angekündigt. Nordmanntannen in bester Qualität sollen wie im Vorjahr zwischen 20 und 27 Euro je Meter kosten, sagte der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Schleswig-Holsteinischer Weihnachtsbaumproduzenten, Jörg Engler, am Donnerstag in Schmalfeld (Kreis Segeberg). Blaufichten kos...

