Fußball : Präsident Oke Göttlich beim FC St. Pauli wiedergewählt

Oke Göttlich bleibt Präsident des Fußball-Zweitligisten FC St.

Hamburg | Pauli. Auf der Mitgliederversammlung des Tabellenführers wurden am Mittwochabend in den Messehallen in Hamburg neben dem 46-Jährigen auch seine Stellvertreterinnen und Stellvertreter Christiane Hollander, Carsten Höltkemeyer, Jochen Winand und Esin Rager in ihren Ämtern bestätigt. Göttlich steht seit 2014 an der Spitze des Vereins. Bei seiner Wiede...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.