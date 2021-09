Medien : Pop-Größen bringen Strahlkraft zur Radiopreis-Gala

Mit ihrem Lied „Die guten Zeiten“ und begleitet von der NDR-Bigband haben Johannes Oerding und Wincent Weiss am Donnerstag in Hamburg die Gala zum Deutschen Radiopreis eröffnet.

Hamburg | Mit ihrem Lied „Die guten Zeiten“ und begleitet von der NDR-Bigband haben Johannes Oerding und Wincent Weiss am Donnerstag in Hamburg die Gala zum Deutschen Radiopreis eröffnet. Die Verleihung des wichtigsten Branchenpreises fand in diesem Jahr erneut coronabedingt ohne größeres Publikum statt. Lediglich die Nominierten und die Laudatoren sowie Ehr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.