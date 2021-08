Prozesse : Polizisten attackiert: Mann wegen Mordversuchs vor Gericht

Zwei Polizeibeamte beobachten in einem Hamburger Kleingartenverein einen mutmaßlichen Einbrecher. Der Mann attackiert sie heftig. Nun wirft die Staatsanwaltschaft ihm versuchten Mord in zwei Fällen vor.

Hamburg | Wegen versuchten Mordes an zwei Polizisten muss sich ein 32-Jähriger von Donnerstag an vor dem Landgericht Hamburg verantworten. Die Zivilbeamten seien Ende Januar dieses Jahres auf den Rumänen aufmerksam geworden, als der gerade in zwei Lauben im Kleingartenverein im Bilser Stieg in Hamburg-Alsterdorf einbrechen wollte, sagte ein Gerichtssprecher. Di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.