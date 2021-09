Kriminalität : Polizei und Zoll decken Rauschgiftschmuggel auf

Ein Richter hat Haftbefehle gegen einen Mann aus Reinbek im Kreis Stormarn und einen mutmaßlichen Mittäter erlassen, die im großen Stil Betäubungsmittel aus Spanien nach Deutschland geschmuggelt haben sollen.

Reinbek | Den Antrag hatte die Lübecker Staatsanwaltschaft gestellt. Der 26 Jahre alte mutmaßliche Mittäter sei in Hamburg festgenommen worden, teilte die Anklagebehörde am Freitag mit. Der 42 Jahre alte mutmaßliche Haupttäter sei noch auf der Flucht. Die Männer sollen über Scheinfirmen in Spanien und Reinbek mehrere hundert Kilogramm Haschisch und Marihuana...

