Kriminalität : Polizei sucht Zeugen nach Bankeinbruch in Norderstedt

Nach dem spektakulären Einbruch in eine Norderstedter Filiale der Hamburger Sparkasse (Haspa) sucht die Polizei weiter nach Hinweisen.

Norderstedt | Experten der Spurensicherung suchten am Tatort immer noch nach Spuren, teilte die Polizei am Freitag mit. Das könne noch dauern. Unbekannte waren am vergangenen Wochenende durch einen Deckendurchbruch in den Tresorraum der Sparkasse im Stadtzentrum von Norderstedt (Kreis Segeberg) eingedrungen und hatten Schließfächer aufgebrochen. Keine Alarmanlage g...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.