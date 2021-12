Handball : Pokal-Viertelfinale: THW Kiel zu Gast bei Rhein-Neckar Löwen

Die Handballer des THW Kiel haben für das Viertelfinale im DHB-Pokal ein schweres Los erwischt.

Kiel | Der Rekord-Pokalsieger muss Anfang Februar bei den Rhein-Neckar Löwen antreten. Das ergab die Auslosung am Freitag bei der Handball-Bundesliga (HBL) in Köln. Als Losfee hatte die deutsche Olympia-Boxerin Nadine Apetz fungiert. THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi hätte sich vor allem lieber ein Heimspiel gewünscht: „Aber so ist unsere Auswärtsserie ...

