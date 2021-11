Parteien : Ploß für Abschluss der Neuaufstellung der CDU bis Jahresende

Hamburgs CDU-Chef Christoph Ploß hat sich für einen Abschluss der personellen Neuaufstellung der CDU noch in diesem Jahr ausgesprochen.

Berlin | Er hielte es für am besten, wenn „wir die Frage, wer neuer Vorsitzender wird, bis Weihnachten geklärt haben“, sagte Ploß am Dienstag in Berlin vor Beratungen des Bundesvorstands. Zuvor hatte schon das CDU-Präsidium getagt. Ploß betonte: „Am besten ist es, wenn wir ein Team bilden können.“ Es gebe ein großes Interesse daran, die unterschiedlichen Ström...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.