Tourismus : Plan zu Werbeschild: Meyer für „grenzenlosen Norden“

Der künftige Wirtschafts- und Tourismusminister von Mecklenburg-Vorpommern, Reinhard Meyer (SPD), hat eine gemeinsame Aktion mit dem Nachbarland Schleswig-Holstein vorgeschlagen.

Wismar | An der Grenze zwischen beiden Ländern in der Nähe von Lübeck könnte ein Schild mit dem Spruch „Der echte Norden ist grenzenlos - Willkommen in Mecklenburg-Vorpommern“ aufgestellt werden. In seiner Zeit als Wirtschaftsminister in Kiel (2012-2017) hatte er den Slogan „Schleswig-Holstein - Der echte Norden“ verantwortet und war dafür im Nordosten viel...

