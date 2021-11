Museen : Pläne für neues Danevirke Museum vorgestellt

Das neue Danevirke Museum am historischen Grenzwall Danewerk bei Schleswig wird nach Entwürfen des renommierten Kopenhagener Architektenbüros Lundgaard & Tranberg gebaut.

Dannewerk | Die Pläne für das rund 1900 Quadratmeter große Ausstellungsgebäude seien am Mittwoch vorgestellt worden, teilte der Südschleswigsche Verein (Sydslesvigsk Forening, SSF) als Träger des Museums mit. Lundgaard & Tranberg haben in der Vergangenheit unter anderem Projekte in Kopenhagen wie das neue Schauspielhaus und das Freiheitsmuseum realisiert. Die ...

