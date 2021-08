Unfälle : Pkw missachtet Vorfahrt: Frau stirbt, vier schwer Verletzte

Beim Zusammenstoß zweier Pkw ist eine 81-Jährige in Husby (Kreis Schleswig-Flensburg) ums Lebens gekommen.

Husby | Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, saß die Frau am Montagnachmittag als Mitfahrerin mit drei anderen in einem Pkw, als dieser an einer Kreuzung die Vorfahrt eines Wagens missachtete. Die anderen drei Insassen sowie der Fahrer des zweiten Autos kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. ...

