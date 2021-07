Wahlen : Piratenpartei im Norden nicht bei der Bundestagswahl dabei

Die von 2012 bis 2017 im Kieler Landtag vertretene Piratenpartei kann aus Mangel an beglaubigten Unterstützer-Unterschriften in Schleswig-Holstein nicht zur Bundestagswahl im September antreten.

Neumünster | Es sei nicht gelungen, die erforderlichen 500 von den Meldeämtern bestätigten Unterschriften zusammenzubekommen, sagte der Politische Geschäftsführer Mark Hintz am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Nun stürze sich der Landesverband in den Landtagswahlkampf. Für die Teilnahme an dieser Wahl im Mai nächsten Jahres brauchen die Piraten Hintz zu...

