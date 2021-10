Gesellschaft : Pinke Wahrzeichen für mehr Gleichberechtigung

Mit kräftigem Pink für mehr Gleichberechtigung von Mädchen. Seit 2012 sollen angestrahlte Gebäude bundesweit zeigen, dass dieses Ziel noch längst nicht erreicht ist. Die Idee dazu kommt aus Hamburg.

Hamburg | Mehrere Hamburger Sehenswürdigkeiten wie das Planetarium sind am Montagabend in pinkfarbenes Licht getaucht worden. Mit der Beleuchtungsaktion hat sich die Kinderrechtsorganisation Plan International erneut für mehr Gleichberechtigung von Mädchen in der ganzen Welt stark gemacht. Die Aktionen der Hamburger Organisation zum Welt-Mädchentag sollte es...

