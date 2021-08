Luftverkehr : Pilot verhindert mit Notlandung vor 50 Jahren viele Tote

Vor 50 Jahren am 6. September 1971 hat Pilot Reinhold Hüls mit einer gewagten Notlandung auf der Autobahn 7 (Hamburg-Flensburg) vielen Menschen das Leben gerettet.

Hasloh | Dennoch kamen 22 der 121 Menschen in der Maschine der Fluggesellschaft Paninternational ums Leben, die auf dem Weg ins spanische Malaga gerade in Hamburg gestartet war. Bei der Notlandung auf dem erst kurz zuvor eröffneten Autobahnabschnitt in Hasloh (Kreis Pinneberg) rutschte die Maschine schräg unter einer Brücke durch. Dabei wurde das Cockpit vom R...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.