Senat : Party mit Geimpften und Genesenen: Zwei-G-Modell startet

Ungeimpfte müssen draußen bleiben. Hamburgs Kultur-, Gastronomie-, Event- und Beherbergungsbetriebe können vom Wochenende an so gut wie alle Corona-Einschränkungen fahren lassen. Sie können ihre Läden voll auslasten, sofern sie nur Geimpfte und Genesene reinlassen.

Hamburg | Volle Kinos, Kneipen, Theater, keine Sperrstunde mehr - in Hamburg ist das von Samstag an wieder möglich, sofern die Veranstalter und Wirte nur Geimpfte und Genesene einlassen. Der rot-grüne Senat beschloss am Dienstag das sogenannte Zwei-G-Optionsmodell, wonach Veranstalter entscheiden können, ob sie künftig nur noch Geimpfte und Genesene einlassen u...

