Auszeichnungen : Parteienforscher Wiesendahl erhält Otto-Kirchheimer-Preis

Der Hamburger Politikwissenschaftler Elmar Wiesendahl wird für seine Forschung über Parteien mit dem Otto-Kirchheimer-Preis ausgezeichnet.

Heilbronn | Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wird am 23. November (16.30 Uhr) in Heilbronn verliehen, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Der 72-Jährige lehrte lange Politikwissenschaft an der Universität der Bundeswehr. Seit 2010 ist er Geschäftsführer der Agentur für Politische Strategie (APOS) in Hamburg. Als Parteienforscher hat er sich oft zur Krise der P...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.