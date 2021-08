Kanu : Para-Kanu: Überzeugende DM-Siege für Edina Müller

Para-Kanutin Edina Müller vom Hamburger Kanu Club ist gut gerüstet für die Paralympics in Tokio.

Hamburg | Bei den deutschen Meisterschaften auf der Dove Elbe in Hamburg holte die 38-Jährige am Samstag bei der Premiere des Verfolgungsrennens über 200 Meter den Sieg. Zudem wurde sie zusammen mit Marvin Stryga Dritte im Mixed. Schon am Freitag hatte sie den ersten Platz im Einzelrennen belegt. „Das gibt mir ein gutes Gefühl für Tokio. Die Bedingungen hier...

