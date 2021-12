Kriminalität : Opferschutzbeauftragte: Mehr Videovernehmungen in Prozessen

Eine Videovernehmung kann Opfer in Prozessen schützen. Mehr Richter sollten davon Gebrauch machen, fordert Schleswig-Holsteins Opferschutzbeauftragte Stahlmann-Liebelt. Sie hält auch einen anderen Bereich für ausbaufähig.

Kiel | Schleswig-Holsteins Opferschutzbeauftragte Ulrike Stahlmann-Liebelt hat eine häufigere Nutzung von richterlichen Videovernehmungen in Prozessen gefordert. Ziel sei dabei die Vermeidung von Opfer-Aussagen in Hauptverhandlungen, sagte Stahlmann-Liebelt am Donnerstag in Kiel. Dort stellte sie gemeinsam mit Justizminister Claus Christian Claussen (CDU) de...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.