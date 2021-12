Handball : Operation nötig: Flensburgs Handballer ohne Johannessen

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt muss in den nächsten Spielen ohne seinen Rückraum-Akteur Göran Sögard Johannessen auskommen.

Flensburg | Wie der Tabellenvierte am Dienstag mitteilte, wird sich der norwegische Nationalspieler wegen seiner Leistenbeschwerden einer Operation in Berlin unterziehen. Wie lange der 27-Jährige ausfällt, steht noch nicht fest. Damit steht SG-Trainer Maik Machulla vor dem Heimspiel der Flensburger am Mittwoch (19.05 Uhr/Sky) gegen die MT Melsungen wieder vor ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.