Polizei : OLG-Urteil: Polizistin durfte auf bewaffneten Mann schießen

In einem Rechtsstreit um einen Polizeieinsatz, bei dem in Kiel ein bewaffneter Mann mit einem Schuss aus einer Polizeipistole verletzt wurde, hat das Oberlandesgericht (OLG) in Schleswig dem beklagten Land Recht gegeben.

Schleswig | Bei der konkreten Sachlage hätte der Kläger beweisen müssen, dass die eingesetzte Polizistin den Schuss nicht hätte abgeben dürfen, teilte das OLG am Freitag zur Entscheidung des 11. Zivilsenats vom Vortag mit (Az. 11 U 92/20). Diesen Beweis habe der Kläger nicht geführt. Die Polizistin hatte im März 2013 in der Wohnung des Mannes aus dem Badezimme...

