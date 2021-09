Fußball : Nürnberg hat „richtig Bock“ auf HSV: Treffen alter Bekannter

So gut stand der „Club“ schon lange nicht mehr da. Als Vierter gehen die Franken in das Duell der Traditionsvereine gegen den HSV. Für viele Nürnberger ist es eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte.

Nürnberg | 2:5, 1:1, 1:4 und 0:4 - die letzten vier Zweitliga-Ergebnisse von „Club“-Spielen gegen den Hamburger SV sind längst abgehakt. „Da ziehe ich nicht so viele Vergleiche“, sagte FCN-Trainer Robert Klauß mit Blick auf die personellen Änderungen seit den letzten Duellen. Stattdessen gehe sein 1. FC Nürnberg nach einem überraschend guten Saisonstart mit brei...

