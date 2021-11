Gesundheit : Nordkirche gedenkt Corona-Toten in Hamburg mit Gottesdienst

Mit einem Gedenkgottesdienst hat die evangelisch-lutherische Kirche in Hamburg an die Opfer der Corona-Pandemie erinnert.

Hamburg | Der Gottesdienst am Freitag in der Hauptkirche St. Petri richtete sich besonders an Angehörige und Freunde von Menschen, die an oder mit Corona gestorben sind, wie die Nordkirche mitteilte. Eingeladen waren aber auch Pflege- und Betreuungskräfte von Heimen und Krankenhäusern. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts sind allein in der Hansestadt seit Be...

