Handball : Nordduell gegen Flensburg lockt Zuschauer zum HSV Hamburg

Deutlich mehr Zuschauer als zuletzt wollen das Handball-Bundesligaspiel des HSV Hamburg gegen Ex-Meister SG Flensburg-Handewitt in der Barclays-Arena sehen.

Hamburg | Knapp 6000 Karten sind für die Partie am Sonntag (16.00 Uhr/Sky) bereits verkauft worden. Dafür müssen einige Blöcke im Oberrang der 13 000 Plätze bietenden Arena geöffnet werden. Aufsteiger HSVH kommt immer besser in Fahrt. Das DHB-Pokalspiel gegen die in der Bundesliga unbesiegten Füchse Berlin ging am vergangenen Mittwoch nur knapp mit 28:29 ver...

